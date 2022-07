Von Anne Fliegel

Netflix. Die Film- und Serienbranche in Kenia hat es nicht leicht: Trotz künstlerischer Freiheit gibt es immer wieder behördliche Beschränkungen und es ist schwer, Fördermittel zu erhalten. Streaming-Dienste erfreuen sich daher immer größerer Beliebtheit und finden auch in der Bevölkerung reichlich Zulauf. Kein Wunder also, dass mit „Country Queen“ nun die erste kenianische Serie von Netflix online ging.

Die Geschichte handelt von der emanzipierten Event-Planerin Akisa (Melissa Kiplagat), die aus der Metropole Nairobi in ihr Heimatdorf zurückkehrt und sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzten muss. Zeitgleich kommen erschreckende Details über die Arbeitsbedingungen in der dortigen Goldmine zutage und bringen die machtgierige Besitzerin Vivienne (Nini Wacera) in Bedrängnis. Die beiden Hauptdarstellerinnen Kiplagat und Wacera spielen zwar hervorragend, und doch sind ihre Charaktere anfangs schwer fassbar. Der Plot hat auch ziemliche Längen, erst in der fünften und sechsten Folge (den beiden letzten) wird es wirklich spannend.