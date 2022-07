Neuer Netflix-Hit: Kann ein Sex-Raum die Beziehung verbessern?

Man kennt das: Die Kinder sind aus dem Haus, die Kinderzimmer stehen plötzlich leer. Was also tun mit dem ungenutzten Raum? Eine neue Netflix-Serie bringt eine unkonventionelle Idee ins Spiel: In "How To Build a Sex Room" hilft die Luxus-Innenausstatterin Melanie Rose (57) Paaren dabei, ihr Sexleben aufzupeppen - indem sie sich zu Hause einen Sex-Raum einrichten.

Das Interieur wird dabei auf die Vorlieben und Persönlichkeit der Paare abgestimmt. Manche träumen von einer heißen Sadomaso-Folterkammer à la "Fifty Shades of Grey", andere von einem luxuriösen Wellnessreich. Auch ein Rock'n'Roll-Raum und ein geheimes Boudoir mit Striptease-Stange entstehen in der Serie. Im Netz sorgten die acht Folgen, in denen auch eine Single-Frau, eine polyamouröse Familie und gleichgeschlechtliche Paare vorkommen, für eine Vielzahl an Reaktionen.