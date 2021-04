In diesen zwei Hotels dreht sich alles um Sex und Erotik

Die psychologische Beraterin Lisa Vesely (beziehung-bewegt.at) hat in ihrer Praxis beobachtet, wie sich die Intimität in Beziehungen während der vergangenen Monate verändert hat. „Der erste Lockdown hat sich streckenweise positiv auf das Sexleben von vielen Paaren ausgewirkt, weil sie endlich wieder ausreichend Zeit für einander hatten“, sagt sie. Ab Herbst machte sich der Corona-Frust zunehmend auch im Schlafzimmer bemerkbar. „Sexualforscher gehen davon aus, dass Erregung unter anderem der Formel ‚Anziehung plus Hindernis‘ entspricht – ein lustvolles Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz. Dieses hat sich im Verlauf der Pandemie deutlich verändert.“

In der Paarberatung äußern viele Liebende den Wunsch nach Abwechslung im gemeinsamen erotischen Erleben, berichtet Vesely. Das könne auch ein neuer Ort sein, fern von schmutziger Wäsche und vollem Geschirrspüler. „Dafür muss man nicht zwingend an Strände fliegen oder ein Wellnesswochenende buchen. Auch ein Date in einem erotisch gestalteten Stundenhotel, in dem mit dekadenter Einrichtung andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen als zu Hause, kann einen lustvollen Tapetenwechsel bieten.“

Schon die Planung sorgt für Nähe und Vorfreude. Zwar löst ein Aufenthalt im Hotel noch keine eingefahrenen Muster, sagt die Expertin. „Aber er kann ein schönes Zeichen an den anderen sein, sich wieder bewusst für einander Zeit nehmen und auf eine intime Art näher kommen zu wollen.“