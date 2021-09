Beziehungen: Wie das Kussverhalten auf das Sexleben beeinflusst

Den deutschen Psychotherapeuten und Philematologen (also Kussforscher) Wolfgang Krüger überrascht das wenig. „Küssen ist ein Rausch der Sinne, weil alle fünf Sinne – Riechen, Schmecken, Hören, Fühlen, Sehen – beteiligt sind. All das findet im Gesicht statt, es ist eine intensive Begegnung, wo wir uns näher kommen als beim klassischen Sex. Und dies ist vor allem für Frauen wichtig, die den Begegnungssex lieben“, erklärt der Berliner Buchautor (Nähe und Autonomie in der Liebe).

Männer würden sich mitunter eher mit reinem „Körper-Sex“ zufriedengeben: „Da Küssen vor allem eine Form des körperlichen Dialogs ist, wird er von Frauen bevorzugt. Männer weichen diesem Dialog oftmals ein wenig aus.“

Bereits vor Jahren kam der New Yorker Verhaltenspsychologe Gordon Gallup zu dem Schluss, dass Küssen für Frauen in Langzeitbeziehungen einen höheren Stellenwert einnimmt als für Männer. Diese küssen demnach eher, um die Wahrscheinlichkeit für Sex zu steigern; 80 Prozent der Frauen gaben in der Umfrage an, dass Küssen für sie eine Voraussetzung für Sex sei, jedoch nur die Hälfte der Männer.

Frühwarnsystem für die Ehe

Für Frauen, die in ihren langjährigen Partnerschaften unzufrieden sind und selten zum Höhepunkt kommen, könnte häufigeres, intensiveres Küssen eine mögliche Lösung sein, schlussfolgern die Autoren der aktuellen Umfrage.

Doch mit fortlaufender Dauer einer Beziehung wird gerade diese Praktik am ehesten vernachlässigt, sagt der Therapeut. „Küsse verflachen in den meisten Fällen, weil die Nähe nicht mehr gesucht wird. Konflikte und Enttäuschungen führen dazu, dass wir uns aus dem Weg gehen. Und was am ehesten auf der Strecke bleibt, ist das Küssen, während die Sexualität noch praktiziert wird. Insofern ist das Küssen immer ein Frühwarnsystem für die Qualität der Ehe.“

Durch die erzwungene Zweisamkeit der vergangenen eineinhalb Jahre wurde in den guten Beziehungen eher mehr, in den labileren eher weniger geschmust, beobachtete Krüger. Für Hollywoods frisch verliebte Neo-Paare und ihr Teenager-Verhalten hat der Psychologe auch eine Erklärung parat. Die Freude am öffentlichen Geturtel begründet er nicht nur damit, dass dabei 30 Gesichtsmuskeln trainiert, ein Hormonmix ausgeschüttet und das Immunsystem gestärkt wird. „Nach der langen Pandemie sind wir regelrecht ausgehungert“, sagt der Experte. „Wir sehnen uns nach intensiven Küssen, weil dies für uns auch ein Zeichen der Normalität ist.“