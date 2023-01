Kulturjournalist Heinz Sichrovsky trat bei der Diskussion auf ORF III dafür ein, das Werk von den Künstlerinnen und Künstlern zu trennen, andernfalls müsse man beginnen, die gesamte Kulturgeschichte auf Verfehlungen zu durchforsten. "Das halte ich für ganz und gar bedenklich." Wenig Verständnis zeigte er dafür, dass das Burgtheater Teichtmeister auch nach Vorliegen des Verdachts weiter in Hauptrollen auf die Bühne schickte und ihn nun auf Schadenersatz klagen will. "Das erscheint mir schon sehr absurd", so Sichrovsky.

Schauspielerin Petra Morzé spielte gemeinsam mit Teichtmeister im Film "Serviam - Ich will dienen". Dabei soll Teichtmeister am Set Minderjährige fotografiert haben. Die Promotion für den Film erfolgte daraufhin ohne ihn. "Wir sollten mehr auf unsere Intuition achten", meinte Morzé auf ORF III. Man müsse Zivilcourage zeigen und Verdächtiges melden und sagen: „Da stimmt etwas nicht“. Sie berichtete von einem Erlebnis am Theater in den Neunziger Jahren, wo sie ein Kind beobachtet habe, dass vor dem Auftritt immer nervös gewesen sei, der Vater habe es immer „so auf die Toilette geschubst“. Sie habe sich dann an Regieassistenten gewandt.

Erlebnis mit Teichtmeister am Tag der Hausdurchsuchung

Morzé berichtete auch von einem Erlebnis mit Teichtmeister im Rahmen einer gemeinsamen Thomas-Bernhard-Lesung, das sei am Tag der Hausdurchsuchung bei dem Schauspieler gewesen, erklärte die Schauspielerin. „Wir haben ersucht, ihn am Handy zu erreichen“, aber der Kollege war nicht erreichbar. „Er kam dann 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn“, habe angegeben, sein Handy verlegt zu haben, „er sah aus wie der Tod“. Aber auf der Bühne habe es „fantastisch funktioniert“, im Nachhinein „ein Phänomen“ für sie. „Sobald er von der Bühne herunten war, ist er wieder in sich zusammengebrochen, stand nehmen sich- Ich hab mir laienhaft gedacht, da gibt es psychische Probleme oder ein Drogenproblem. Mehr in dem Fall nicht.“

Seit September 2020 arbeitet Marie Kreutzer an einem neuen Filmstoff und befasst sich dabei unter dem Arbeitstitel "Johnny Maccaroni" mit einem ähnlichen Themenkreis wie der Causa Teichtmeister. Das sei „eine bittere Ironie“, sagte sie in der Diskussion auf ORF III. Sie habe in ihren Recherchen Kontakt zu einem hochrangigen Beamter der Pädokrimininalität in Wiesbaden (D) aufgenommen. Sie habe sich daher mit dem Thema „lange beschäftigt“ sei sich aber „nicht sicher, ob ich es schaffe, es in einem Film zu verarbeiten“. Es handle sich um eine „harte Recherche“, es wäre auch „kein angenehmer Film“, es wäre aber ihre Art sich dem Thema zu nähern, weil sie als Filmemacherin Geschichten erzählen könne.

Keine ausreichenden Kinderschutzkonzepte

Sie habe sich in den letzten Tagen eingehend damit beschäftigt, was man für die Prävention tun könne. Sie habe festgestellt, „dass es in Österreich keine verpflichtenden Kinderschutzkonzepte für Schulen, Kindergärten, Musikschulen, Vereine Ferienlager. Das hat mich eigentlich sehr schockiert.“

In der Filmbranche habe man zuletzt zwar einen „Code of Ethics“ entwickelt, den die Mitarbeiter unterschreiben müssten. Es gehe darum, „wie wir uns im Arbeitsumfeld miteinander verhalten.“ Es gäbe künftig Vertrauenspersonen am Set. Aber Kinderschutzbestimmungen seien in dem Konzept nicht enthalten, berichtete Kreutzer.

Es gehe auch darum, Kindern mitzugeben, „was ist eigentlich nicht korrekt?“ Ihr Fokus sei in den letzten Tagen gewesen: „Was wir tun können als Branche, aber auch als Gesellschaft.“

#MeToo-Vorwürfe

Die Diskussion drehte sich dann auch noch um die Vorwürfe gegen einen anderen „Corsage“-Darsteller bezüglich sexueller Übergriffe, die jedoch nicht mit dem Fall Teichtmeister vergleichbar sind.

Kreutzer wollte die beiden Dinge nicht vermischen, sagte aber: „Mein größtes Unglück, aber es ist so: Es sind zwei Männer denen ich beiden vertraut habe, das war vielleicht nicht richtig.“ Dieser zweite Sschauspieler habe sie selbst zwei Tage vor Drehbeginn über die Vorwürfe informiert. Er sei bereits mit einer Anwältin in Kontakt gewesen, „weil er sich gegen anonymisierte Vorwürfe zu Wehr setzen wollte“, sagte Kreutzer. „Das war kurz vor Drehbeginn, das ist nicht der Moment, wo man noch schnell jemand anderen aus dem Hut zaubert. Vor allem, wenn es um so etwas Unkonkretes geht.“

Man sei über diese Dinge „in Kontakt geblieben“. Dass er sich nun öffentlich über einen Anwalt zu Wort gemeldet habe, begrüßt Kreutzer, schränkte aber ein: „Leider ohne Namen, was natürlich nicht nur dem Film schadet, sondern auch seinen männlichen Kollegen in dem Film.“ Sie nannte als Beispiel Manuel Rubey, für Kollegen, die durch diese „hochproblematischen“ Vorwürfe Schaden nehmen würden, „wenn er sich nicht zu erkennen gibt.“

"Ist mir nicht gelungen"

Sie habe auf mehreren Wegen versucht, zu möglichen Betroffenen Kontakt aufzunehmen, habe „signalisiert, dass ich erreichbar bin“. Sie habe versucht, sich richtig zu verhalten, „es ist mir vielleicht nicht gelungen.“ Aber: „Darum geht‘s mir jetzt nicht mehr“, sagte die „Corsage“-Regisseurin. „Mir geht’s jetzt darum, wie gehen wir in unserer Branche mit Gerüchten um. Was können wir tun, müssen wir tun, gibt es einen Handlungsablauf, den wir in solchen Situationen empfehlen können?“

Als es um den Code of Ethics ging, habe man viel festlegen können, meint Kreutzer. „Da können wir sehr viel tun, viel Bewusstsein schaffen, Maßnahmen setzen und auch Konsequenzen, aber wenn es um das Privatleben eines Menschen geht, ist es natürlich sehr schwer. Ich habe mehrere 100 Mitarbeiter und ich kann natürlich nicht in deren Vorleben und Festplatten hineinschauen, bevor ich mit denen arbeite. Und das ist das Problem, das uns derzeit beschäftigt. Wie können wir noch vertrauen, wie können wir miteinander arbeiten? Und wie können wir reagieren und in welchen Schritten, wenn es zu so etwas kommt?“

„Weiß nicht, was ich mir wünsche“

Abschleßend wollte die Moderatin noch wissen, was sie sich für die Nominierung für den Auslandsoscar wünsche.

„Im Moment weiß ich überhaupt nicht, was ich mir wünsche“, sagte Kreutzer. „Bis vor ein paar Tagen hätten wir es uns noch gewünscht. Jetzt ist es natürlich eine andere Situation, in der uns andere Dinge beschäftigen und in der auch andere Dinge wichtiger sind als ein Preis.“

Diskussion bei "Im Zentrum" ohne Kreutzer

Auch bei „Im Zentrum“ auf ORF2 wurde über das Thema Teichtmeister diskutiert. Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky zu bedenken, dass man nicht darum bitten könne, nicht nominiert zu werden. Die Stimmzettel seien ausgefüllt. "Man könnte aber die internationale Aufmerksamkeit, die man jetzt hat, nutzen, um ein Statement zu machen, sich zu distanzieren, sich weniger selber als Opfer zu sehen, sondern die wirklichen Opfer - die Kinder - in den Vordergrund zu stellen", meinte der Regisseur.

Ruzowitzky hielt es für "katastrophal", wenn nun so getan werde, als gäbe es ein "Schweigekartell" in der Kulturbranche. Man habe viel von der #MeToo-Debatte gelernt, es habe sich viel verändert. Eva Blimlinger, Kultursprecherin der Grünen, sah zwar kein Kartell des Schweigens in der Branche, aber "ein Kartell des Ignorierens, wenn es um mutmaßliche Täter geht". Das sei das Hauptproblem. "Der springende Punkt für mich ist, Glauben zu schenken", so Blimlinger bei "Im Zentrum".

Das Burgtheater wurde über den Ermittlungsstand in der Causa Teichtmeister nicht von den Behörden informiert. Blimlinger trat bei "Im Zentrum" dafür ein, dass Arbeitgeber künftig im Falle solcher Ermittlungen verständigt werden müssen. Es liege dann immer noch am Arbeitgeber, was er mit den Informationen mache.