Fall Teichtmeister: "Corsage"-Regisseurin "nicht bereit", den Film zurückzuziehen

Sie habe nicht daran gedacht, "Corsage" ganz zurückzuziehen: "Wir müssen uns als Branche und als Gesellschaft grundsätzlich der Frage stellen, wie und ob wir Werk und Kunst von Macher und Macherin trennen", sagt Kreutzer. Teichtmeister sei "nicht der Produzent des Films, nicht der Hauptdarsteller, nicht der Regisseur; Teichtmeister ist einer von mehreren 100 Mitarbeitern. Wir würden ihm eine ungeheure Macht geben, wenn wir sagen, man kann diesen Film nicht mehr sehen. Dazu bin ich nicht bereit." Es gebe "Vertragspartner auf der ganzen Welt. Es liegt nicht allein in unserer Macht zu sagen, wir zeigen diesen Film nicht mehr."

Sie habe Teichtmeister nach Bekanntwerden der Vorwürfe "per E-Mail gefragt, was an dem dran sei, was ich gehört habe. Daraufhin hat er mir zurückgeschrieben und klar dementiert. Wenn man sich menschlich besser kennt, fragt man vielleicht nach, aber das war nicht der Fall. Einige Zeit später gab es in der Wiener Branche dann das Gerücht, die Anzeige sei fallen gelassen worden."