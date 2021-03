Teststation in der "Tenne": ATV-Doku zur verpatzten Skisaison

Dass das Skifahren für die Einheimischen freigegeben wurde, sorgte bekanntlich für Unmutsäußerungen im Land. Bilder von überfüllten Liftstationen seien zum Symbol einer „ungleichen Behandlung“ geworden, sagt Politikberater Thomas Hofer. Während man so manche ungeschickt formulierte Verordnung wieder vergesse, würden diese Bilder in den Köpfen hängen bleiben, sagt er.

Der derzeit so wie alle anderen Bühnen geschlossene Wiener Rabenhof setzt mit Ironie genau auf diese Thematik auf und erklärte das Theater im Gemeindebau zum Skiressort. Er habe nichts gegen den Skisport einzuwenden, sagt Thomas Gratzer, aber die Bilder von vollgestopften Gondeln seien "a bissl schiach“ gewesen. An die Politik sei schon die Frage zu stellen, warum hier „mit zweierlei Maß gemessen“ werde,

Blechlawinen

Am Semmering argumentiert Bürgermeister Hermann Doppelreiter, dass Skifahren ein Freiluftsport sei, wodurch es zu weniger Infektionen komme als in geschlossenen Räumen. Aber auch am Semmering entstanden unschöne (laut ATV weltweit verbreitete) Bilder von vollgestopften Rodelwiesen und Blechlawinen auf der Passstraße. Ein Einheimischer fragt sich, warum die Leute sich das überhaupt antun. Sie hätten teilweise um halb vier am Nachmittag zwei Kilometer Stau beobachtet. Er habe sich gefragt: "Wenn's heroben sind, ist es finster. dann können's heimfahren. Warum stehen die noch?"

Im Kärntner Innerkrems hat man die Lifte gar nicht erst aufgesperrt. „Wenn die Gastronomie zu ist, ist es nicht möglich die Lifte kaufmännisch zu führen“, sagt Bergbahnenbetreiber Heinz Kausch. ATV spricht mit Günther Wilscher, 2018 war er noch „Liftwart des Jahres“, in dieser Saison ist er arbeitslos.