Corona-Desinformation: Medienbehörde leitet Verfahren gegen ServusTV ein

Positiv sieht man den Umstand naturgemäß beim Presseclub Concordia. „Dass die KommAustria jetzt tätig wird, begrüßen wir. Es unterstreicht, dass TV-Sender gerade in so heiklen Zeiten und bei so sensiblen Themen wie der Corona-Krise verantwortungsvoll handeln müssen. Schließlich ist Rundfunk eine ,öffentliche Aufgabe', so ist es im Bundesverfassungsgesetz über die Sicherung der Unabhängigkeit des Rundfunks (BVG-Rundfunk) festgeschrieben“, erklärte Concordia-Generalsekretärin Daniela Kraus.

Sanktionen

Kraus betont aber auch: „Es geht uns um das, worum es in der Concordia immer geht: um professionellen, verantwortungsvollen, sachlich korrekten Journalismus. Also grundsätzlich um ,Accountability' von Medienunternehmen und nicht um Servus TV als Einzelfall.“ Ausgangspunkt für die Sachverhaltsdarstellung war, „viele unserer Mitglieder haben uns auf ServusTV angesprochen. Uns war es wichtig, beim sensiblen Thema Corona-Desinformation genauer hinzuschauen", so Kraus.

Die Sanktionsmöglichkeiten der KommAustria gehen bis zum Entzug der Sender-Lizenz. Wahrscheinlicher ist, so es überhaupt eine Verurteilung gibt, der Auftrag an den Sender, den Spruch zu verlesen bzw. einzublenden.

Die Sachverhaltsdarstellung ist auf der Concordia-Homepage abrufbar.