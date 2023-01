"Cooking Comedians" auf Puls4: Lustigsein in fremden Küchen

Wer Kochen bisher mehr mit Fluchen und Schimpfen verbunden hat denn mit Schmäh oder Schmunzeln, kann nun mit den „Cooking Comedians“ (Montag, 20.15, Puls4) neue Seiten daran kennenlernen: Kabarettist Gerald Fleischhacker und Österreichs jüngste Haubenköchin Viktoria Fahringer stellen sich in insgesamt sechs Ausgaben ihren Herausforderern aus Kulinarik, Bühne und der Influencer-Szene.

„Ich koche wirklich gern, viel und oft“, sagt Fleischhacker, der zum Auftakt den Einser-Panierer gibt. „Ich war da mehr der Passagier, denn Viktoria ist in der Küche einfach toll und dazu auch noch lustig.“ Die Aktionen vor Ort seien spaßig gewesen. „Wir wollten aber auch gutes Essen wie gefordert binnen drei Stunden auf den Tisch bringen.“

Was aufgrund der Regeln nicht einfach ist: Der Herd steht nämlich immer in fremden Wohnungen, gekocht werden darf nur mit jenen Zutaten, die vor Ort zu finden sind. Ist der Kühlschrank leer, kann aber mittels Jocker und gegen Punkteabzug nachgebunkert werden. Am Ende ist nicht nur das Essen das Bewertungskriterium der Bewohner, sondern auch Nachhaltigkeit und die Sauberkeit in der Küche.

Zum Auftakt treten Comedy-Blogger Michael Buchinger und Food-Influencerin Carina Berry als Herausforderer gegen das Duo Fahringer und Fleischhacker an. Nächste Woche darf Star-Kabarettist Thomas Maurer den großartigen Küchen-Grantler Sepp Schellhorn entspannen. Diese Folge gibt es bereits ab Montag auf der Streaming-App Zappn zum Vorschauen.