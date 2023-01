„Very Good for Hollywood“: Puls4-Reality mit einigem Tiefgang

In einem so entspannten Feeling wie bei „Very Good for Hollywood“, wird jedenfalls viel erzählt. „Man bekommt beim Zusehen schon einen sehr tiefen Einblick in das Privatleben, aber auch in den Umgang miteinander und vom Alltagsleben an sich“, unterstreicht Andorfer.

Dazu gehören insbesondere zwei – überraschende – Themen, die sich durch diese Reihe wie ein roter Faden ziehen: Eines ist Burn-out. „Diese Stadt und ihr Tempo verlangen volles Engagement rund um die Uhr. Selbstverständlich gehört dazu auch ein entsprechendes Investment in sich selbst, in das eigene Aussehen.“ Das sei die Voraussetzung, um sich in dieser Stadt wenigstens einen minimalen Standard leisten zu können. „Auf Dauer hinterlässt das Spuren, was immer wieder angesprochen wird“, ist Andorfer überzeugt.

Schein und Sein

Ein zweites Thema ist „emotionale und mentale Stabilität. Das ist offenkundig ein Problem, so oft, wie das die Protagonisten erwähnt haben und es lässt erahnen, was hinter glanzvollen Fassaden passiert. Das trifft“, glaubt Andorfer, „auch ganz gut das Gefühl, das Europäer beim Besuch dieser Stadt beschleicht, nämlich das hier vieles nur Theater, Kulisse, Staffage ist – aber eben auch sehr spannend.“