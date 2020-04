Conchita Wurst moderiert "Free European Song Contest" auf ProSieben

Österreichs ESC-Gewinnerin Conchita alias Tom Neuwirth wird am 16. Mai den "Free European Song Contest" auf ProSieben moderieren, gemeinsam mit Steven Gätjen.

Bei der Sendung handelt es sich um ein Ersatzprogramm für den abgesagten Eurovision Song Contest, mit erdacht und produziert von Stefan Raab. Am selben Tag wird auch die offizielle Alternativsendung der EBU, " Europe Shine a Light" u. a. in der ARD zu sehen sein.

Weniger lang warten muss man auf den "kleinen" Ersatz-Song-Contest im ORF: Der Auftakt der dreitägigen Show war am Dienstag zu sehen, am Donnerstag und Samstag folgen die weiteren Teile in ORF1, jeweils um 20.15 Uhr.