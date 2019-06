Heidi Klum und Conchita Wurst küren die "Queen of Drags“ bei ProSieben

Die Model-Show lieferte auch die Inspiration für die Reality. ProSieben-Chef Daniel Rosemann: „Die GNTM-Folge mit den Drags als Gaststars zählt zu den beliebtesten Folgen unserer ZuschauerInnen. Ein schöner Grund, um diesen außergewöhnlichen, interessanten Männern und ihren Kunstfiguren in ‚Queen of Drags‘ eine eigene Prime-Time-Sendung zu widmen und die beste von ihnen zu küren. Mit Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst haben wir eine Jury für ,Queen of Drags‘, wie sie besser kaum sein kann."

Das Konzept von "Queen of Drags" klingt bekannt: Zehn Drags ziehen in eine Luxus-Villa und leben dort gemeinsam über mehrere Wochen. Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst stellen den Drags jede Woche eine neue Aufgabe: Wer setzt das Motto perfekt um? Wer inszeniert sich am besten in der Show auf der Bühne und begeistert das große Studiopublikum? Am Ende kann es nur eine "Queen" geben.