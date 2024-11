Christian Jährig: Der große Flop des "DSDS"-Gewinners

Er war der Mann mit der unverwechselbaren Stimme: Christian Jährig (30) gewann dieses Jahr die 21. Staffel der deutschen Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Aufgrund seines großen Wiederkennungswerts – Jährig kam nie in den Stimmbruch, besitzt deshalb also eine engelsgleiche Stimme – wurde ihm ein großer Erfolg nach dem Finale am 9. November prophezeit.

Nicht mal Platz 100

Im großen "DSDS"-Finale präsentierte Jährig die Songs "My Heart Will Go On" (von Céline Dion), "Tattoo" (von Loreen) sowie seinen eigenen (Schlager-Titel) "Auf eigenen Beinen". Seine Darbietungen wurden bejubelt, auch Chef-Juror Dieter Bohlen zeigte sich begeistert. Am Ende gab es 100.000 Euro und einen Plattenvertrag.

Nicht überraschend wurde Jährigs Song "Auf eigenen Beinen" als erste Single veröffentlicht. Damit hoffte man, an den Hype rund um die "DSDS"-Staffel (das Finale verbuchte 1,83 Millionen Zuschauer) andocken zu können. Doch der Plan ging nicht auf: "Auf eigenen Beinen" schaffte es nicht, in die Top-100-Charts einzusteigen. Das bedeutet, dass der Song den Einzug in die Charts deutlich verpasste. Kleiner Trost: Kurze Zeit war "Auf eigenen Beinen" auf Platz 1 der deutschen iTunes-Popcharts zu finden.