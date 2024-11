Wird Pietro Lombardi bei "DSDS" rausgeschmissen?

Anfang Oktober sorgten der deutsche Sänger Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) für Schlagzeilen, als ein Streit zwischen den beiden, bei dem es auch zu einem Polizeieinsatz kam, publik wurde. In jener Nacht wurden Rypa und der gemeinsame Sohn, der erst wenige Wochen alt ist, in ein Krankenhaus gebracht.

Nun verdichten sich die Gerüchte, dass Lombardi ersetzt werden soll. Im DSDS-Finale am 9. November soll er noch zu sehen sein. In der nächsten Staffel aber RTL aber angeblich auf ihn verzichten. Ersatz soll auch schon gefunden sein: Der deutsche Rapper Bushido (46) soll auf Lombardis Jury-Stuhl Platz nehmen.

"Sollte das so sein, wäre ich sehr traurig", sagt der 32-Jährige gegenüber der Zeitung, als diese ihn mit den Gerüchten konfrontiert. "DSDS ist für Dieter und mich mehr als nur ein Job. Mir geht es dabei nicht ums Geldverdienen. DSDS ist eine Herzenssache für mich. Dieter und ich tun seit Jahren alles dafür, dass die Show erfolgreich ist. Sie ist wie Familie für mich." Denkt er an seinen möglichen Rauswurf, habe er "einen Kloß im Hals. Das fühlt sich nicht gut an für mich".

Auch Bohlen zeigt sich unwissend, was die DSDS-Zukunft von Lombardi betrifft: "Pietro hat mich gestern Abend angerufen und die Wahrheit ist: RTL bestimmt die Juroren. Ich wurde bisher nicht davon in Kenntnis gesetzt, wer da jetzt in Zukunft in der Jury sitzt", wird der Pop-Titan von Gala zitiert. Bushido hat sich zu seiner möglichen Nachfolge noch nicht geäußert.

"Gehe ich halt arbeiten"

Sollte es wirklich zu einem DSDS-Verbot für Lombardi kommen, hat er aber schon einen Plan. In einem Interview mit der Bild kurz nach der Skandalnacht Anfang Oktober zeigte er sich (noch) kämpferisch – und trotzig: "Wenn jetzt wirklich alle glauben, ich bin der größte Frauenschläger und RTL wirft mich raus, dann gehe ich halt arbeiten. Dann ist meine Karriere eben jetzt vorbei. Und dann kriegen Laura und ich das trotzdem gemeinsam hin."

Lombardi brach die Hauptschule ab, den Abschluss holte er später nach. Er begann eine Lehre als Maler und Lackierer und arbeitete als Pizzabäcker sowie als Swarovski-Steinleger in der Werkstatt eines Schmuckgeschäfts. Sein Durchbruch gelang, als er 2011 die achte Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" gewann. Seitdem konnte er mehrere Chartshits, darunter drei Nummer 1-Plätze, verbuchen. Angeblich soll Lombardi bis zu einer Million Euro monatlich verdienen.