Pietro Lombardi: Comeback bei "DSDS"?

Am 9. November wurde das Finale der diesjährigen Staffel der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" ausgestrahlt. Pietro Lombardi war als Juror-Mitglied trotz Vorwürfe der häuslichen Gewalt noch dabei, viele Fans im Publikum unterstützen den Sänger mit Sprechchören. Danach aber machte der 32-Jährige auf Instagram klar: Es war sein letzter Auftritt bei "DSDS". "Danke für eine tolle Reise bei DSDS", so Lombardi in einer Video-Grußbotschaft.