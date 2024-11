Nach DSDS-Finale: Ist Pietro Lombardis Karriere nun zu Ende?

Am Samstag wurde auf RTL das Finale der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar", der Mutter aller (deutschen) Castingshows, ausgestrahlt. Die Spannung im Vorfeld war groß – weniger ob der Frage, wer gewinnen wird (das wird in spätestens einigen Wochen niemand mehr wissen), sondern vielmehr wollte das Publikum wissen, wie es mit Juror Pietro Lombardi in der Show weitergehen wird. Der 32-Jährige war in den vergangenen Wochen nämlich in die Schlagzeilen geraten, als es nach einem Streit mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) zu einem Polizeieinsatz kam und Rypa samt gemeinsamem Sohn ins Krankenhaus fuhr. Gerüchte, Lombardi sei handgreiflich geworden, wurden zwar seitens des Paares dementiert, halten sich aber hartnäckig. Lange war nicht klar, ob Lombardi deshalb seinen Job als DSDS-Juror behalten dürfe. Doch das steht nun fest.

Lombardi verkündet DSDS-Aus Schon vor dem Finale entschloss sich Lombardi, auf Instagram (er zählt zwei Millionen Follower) eine emotionale Videobotschaft zu posten. Dort verkündet er, dass die aktuelle DSDS-Staffel tatsächlich die letzte mit ihm war. RTL hat sich dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit dem Sänger zu beenden. Was Lombardi sichtlich trifft. "Danke für eine tolle Reise bei DSDS", so der Deutsch-Italiener. Die Show sei für ihn mehr als ein Job gewesen, vielmehr eine Familie. "Ich hab es mit Herzblut gemacht, ich war immer loyal." Lombardi bedankt sich beim Sender, bei den Fans, bei Mentor und Juror-Kollege Dieter Bohlen (70). "Ich war stolz, ein Teil davon gewesen zu sein."



Doch der Sänger findet auch kritische Worte: "Was mich enttäuscht hat, war die Art und Weise, wie man in dem Moment mit mir umgegangen ist. Hätte ich mir anders gewünscht." Versöhnlicher Nachsatz: "Doch auch das nehme ich meiner Familie niemals übel."



Die Fans in den Kommentaren zeigen sich enttäuscht aufgrund der Entscheidung von RTL. "Seine lockere, authentische Art hat das Programm bereichert und ihm eine besondere Note verliehen", schreibt beispielsweise eine Userin. Oder auch: "Dann werde ich DSDS nicht mehr gucken."

"Was erzählst du für einen Scheiß?" Beim Finale selbst wurde Lombardi vom Publikum mit Sprechchören begeistert empfangen. Es ist eindeutig, dass die Fans auf der Seite des Sängers sind. Den Abend entscheidet schließlich Christian Jährig für sich: Der 30-Jährige kam nie in den Stimmbruch und konnte deswegen mit einer glockenhellen Stimme überzeugen. Lombardi zeigte sich gut gelaunt, ebenso wie der Rest der Jury. Doch es gab einen kurzen Moment, in dem es zu Reibereien zwischen ihm und Bohlen kam. Nach dem Auftritt von Jährigs Konkurrenten Tom Mc Conner (23) gab Lombardi Bohlens Bewertung recht – woraufhin dieser augenzwinkernd meinte: "Du hast DOCH Ahnung!"

Das ließ Lombardi nicht auf sich sitzen: "Aber jetzt hast du dir ja jemanden geholt, der vielleicht mehr Ahnung hat als ich", woraufhin Bohlen verdutzt reagiert: "Ich habe überhaupt niemanden geholt!" Moderatorin Laura Wontorra unterbrach: "Oh, der erste kleine Seitenhieb. Da mussten wir aber lange warten, Pietro." Der aber schwächt ab: "Das Leben geht weiter." Damit war die Diskussion zu Ende – zumindest offiziell, doch aufmerksame Zuschauer könnten hören, dass Bohlen während des aufbrandenden Applauses nach einem Kandidaten-Auftritt Lombardi genervt zuflüsterte: "Was erzählst du für einen Scheiß?"

Bushido als Lombardi-Ersatz? Es gilt als fix, dass Rapper Bushido (46) Lombardi in der nächsten DSDS-Staffel als Juror ersetzen soll. Dieser war auch bereits im Finale zu sehen und gab gemeinsam mit den Finalisten den Song "Für immer jung" zum Besten. Zu den Gerüchen äußerte er sich jedoch nicht, er versicherte den Kandidaten lediglich, für sie anzurufen. Auffällig jedoch, dass Bushido im Vorfeld des Finales in höchsten Tönen von der Castingshow schwärmte: "Es gibt keine einzige Show in Deutschland, die solche – ich sag mal – Evergreen-Momente hat, die wirklich dann auch im Kopf bleiben", so der Rapper im RTL-Interview. Auch für Wontorra und die gesamte Produktion fand er nur lobende Worte.

"Es gibt turbulente Phasen im Leben" Einen Tag nach dem Finale meldete sich Lombardi auf Instagram nochmals zu Wort. In einer sehr emotionalen (zeitlich begrenzten) Story lobt er seine Verlobte: "Am Ende zählt die Familie und das ist das Wertvollste im Leben", schrieb er zu einem Foto, das ihn und Rypa zeigt. "Ja, es gibt turbulente Phasen im Leben, doch wir halten zusammen und lassen uns niemals los. Was wir haben, ist etwas Besonderes. Es gibt uns Kraft und verbindet uns auf eine Weise, die niemand versteht, muss auch keiner. Jetzt halten wir erst recht zusammen, weil manche uns fallen sehen wollen, doch niemals werden sie das schaffen."

Tour abgesagt Weniger positive Töne schlug er kurz darauf in einem geposteten Video an. Er begann die Grußbotschaft, indem er sich an die Fans für das für ihn sehr emotionale DSDS-Finale bedankte. Er sei ob der Liebe überwältigt. "Das zeigt mir, dass ich doch irgendwas richtig gemacht hab." Dann verkündet er aber, dass die bevorstehende Tour seine vorerst letzte sein wird. Er würde sich freuen, diese gemeinsam mit seinen Fans feiern zu können und ruft deshalb zum zahlreichen Erscheinen auf. Den Clip beendete er mit den Worten: "Mir ist in den letzten Wochen einiges klar geworden: dass es nicht wichtig ist, was andere Menschen denken, sondern was die Menschen denken, die wissen, wer du bist. Ich freue mich auf alles, was kommt, ich habe viele große Pläne." Musik würde er aber weiterhin machen, auch Einzelkonzerte wird es geben, schreibt er im Post zum Video.