Armie Hammer

Es gab eine Zeit, da assoziierte man Hollywood-Star Armie Hammer mit Attributen wie "aufstrebend", "talentiert" und "sexy" sowie mit gefeierten Filmen wie "Call me by your name" oder "The Social Network". Heute denkt man eher an Kannibalismus, Vergewaltigung und Sadomasochismus.



Denn der heute 38-Jährige wurde 2021 beschuldigt, eine seiner Affären 2017 nicht nur mental, sondern auch körperlich missbraucht zu haben: Er soll sie stundenlang vergewaltigt und missbraucht haben, zudem fantasierte er in Textnachrichten an sie, sie zu Tode zu quälen und ihren Körper zu essen. Auch andere Frauen meldeten sich daraufhin zu Wort und berichteten über ebenso verstörende Erlebnisse mit Hammer. Aufgrund mangelnder Beweise wurde 2023 die Anklage jedoch fallen gelassen.



Hammer wurde daraufhin von Hollywood gemieden. Er betonte zwar selbst, das jede Art der sexuellen Begegnung mit den Frauen einvernehmlich war, ließ sich aber wegen seiner Drogen- und Sexsucht in eine Entzugsklinik einweisen. In einem Interview vergangenen Jahres gab Hammer zu, Frauen "benutzt" zu haben. Sein Lebensstil sei damals "intensiv" und "extrem" gewesen.