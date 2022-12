Champions League: Sky Österreich verlängert TV-Rechte

Das Karussell der Fußball-TV-Rechte dreht sich weiter: Am Freitag hat Sky Österreich die Verlängerung eines umfangreichen Rechtepakets der UEFA Champions League bekannt gegeben. Demnach überträgt zwar nicht mehr alle Spiele, mit insgesamt 185 Begegnungen zeigt Sky in Österreich den größten Teil der insgesamt 203 Matches der Königsklasse und "bleibt somit auch weiterhin die Heimat für heimische Fußballfans", heißt es in einer Aussendung. Der Vertrag umfasst die Saisonen 2024/25 bis einschließlich 2026/27.

Tags zuvor hatte Canal+ für eine gehörige Überraschung gesorgt - der französische Streaming-Dienst, der in Österreich in Partnerschaft mit A1 unterwegs ist, hat sich u. a. den First Pick für die Mittwoch-Spiele der neuen Champions League gesichert.