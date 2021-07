Causa Fellner: „Österreich“ muss Gegendarstellung veröffentlichen

Scharfs Anwalt Michael Rami hat Antrag auf Gegendarstellung eingebracht, der am Montag in großen Teilen vom Gericht angenommen wurde. "Österreich" hatte etwa behauptet, Scharf habe „nie eine Anzeige oder Klage gegen Fellner wegen sexueller Belästigung vor Gericht eingebracht, sie klagt ausschließlich die Firma Austria Digital auf ,Wieder-Einstellung‘.“ Es gebe „weder eine Anzeige noch eine Klage von Frau Scharf bei Gericht gegen“ Fellner. Bereits 2019 hatte sie jedoch einen Antrag bei der Gleichbehandlungskommission eingebracht.

"Österreich" schrieb zudem, Fellner habe eine Forderung nach Gehaltserhöhung von Scharf abgelehnt. Da habe sie sich erkundigt, „wie sie eine ,Kündigung wegen sexueller Belästigung‘ argumentieren könne.“ Dabei habe sie erfahren, „dass sie ,handfeste Beweise‘ brauche. Am nächsten Tag behauptete Frau Scharf plötzlich nach einem Foto-Shooting, Herr Fellner hätte sie ,am Hintern begrapscht‘.“ Laut Gegendarstellung hat Fellner bei dem Gespräch am 13. Mai 2019 eine Gehaltserhöhung für Raphaela Scharf „nicht abgelehnt, sondern vielmehr in Aussicht gestellt“. Scharf habe sich nicht bei Rechtsberatern erkundigt, wie sie eine „Kündigung wegen sexueller Belästigung“ argumentieren könne, ihr habe auch niemand gesagt, dass sie dafür „handfeste Beweise“ brauche.