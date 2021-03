"Calls" bei AppleTV+: Fernsehen für die Ohren

In der ersten Folge bespricht ein Pärchen, wie es mit der Fernbeziehung weitergehen soll, als sie plötzlich etwas Unheimliches vor ihrem Haus entdeckt. Die Verbindung bricht ab. In einer anderen Episode ruft der Nachbar von gegenüber mit einer scheinbar harmlosen Bitte an: Er weiß nicht, ob er die Haustüre abgeschlossen hat. Der Kontrollbesuch wird zum Krimi.

Was gesagt wird, kann man ganz bequem am Bildschirm mitlesen, die Emotionen der Protagonisten werden indes am Ausschlagen, Verzerren oder Verblassen der Audiospuren sichtbar.

Man muss sich natürlich auf die Prämisse einlassen, dass Menschen tatsächlich so viel per Telefon klären, was nicht in jedem Fall realistisch erscheint. Es sind auch nicht alle der neun Episoden gleichermaßen gelungen. Spannend ist aber, dass man sich vor dem inneren Auge selbst ausmalen kann, wie die Situation vor Ort aussieht. Hörenswertes TV.