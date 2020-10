Borat, verloren im heutigen Amerika: So ist die Fortsetzung des Kultfilms

Andere Zeiten

Aber die ganz großen Schockmomente bietet "Borat 2" nicht mehr. Das liegt vielleicht auch daran, dass sich die Welt seit dem Vorgänger-Film weiterbewegt hat. Ersichtlich wird das zum Beispiel, als sich Borat bei zwei Verschwörungstheoretikern einnistet. Dass die beiden Anhänger von QAnon sind und behaupten, die Eliten dieser Welt würden das Blut entführter Kinder trinken, erschreckt in einer Zeit, in der Prominente solche kruden Aussagen regelmäßig aus dem Paralleluniversum Telegram in die Welt hinaustragen, nicht wirklich.

Ähnlich ergeht es einem beim Finale, als Tutar es schafft, Trumps Rechtsanwalt Rudolph Giuliani als Journalistin getarnt zu einem Interview zu treffen. Dieses gipfelt in einer Szene in einem Hotelzimmer, in der Giuliani sich - wie er später gegenüber der Presse erklärte - lediglich das Hemd in die Hose stecken wollte ... Cohen sagte in einem Interview mit der New York Times, er wolle mit dem Film Frauen zum Nachdenken anregen, wen sie wählen. Ob die Szene mit Giuliani angesichts diverser Aussagen, die sich der amtierenden Präsidenten regelmäßig erlaubt, die gewünschte Schlagkraft haben wird, bleibt fraglich.