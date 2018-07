"Who Is America?": Sacha Baron Cohen führt US-Politiker vor

Cohen schlüpft darin in vier skurrile Rollen und tut, was er am besten kann: die Grenzen seiner Mitmenschen austesten – und die machen brav mit. Etwa wenn er in der ersten Episode als Klischee eines ultraliberalen Reporters ein konservatives Ehepaar besucht und am festlich gedeckten Esstisch von seinen Erziehungsmethoden erzählt.

Sein Sohn dürfe nur im Sitzen pinkeln, seine Tochter nur im Stehen. Um die Geschlechterrollen aufzubrechen. Seine Tochter menstruiere außerdem auf eine Amerika-Flagge. Die Reaktion der Gastgeber: höflich interessiertes Zuhören.

Einer Galeristin stellt sich Cohen als frisch entlassener Häftling vor. Während seiner Zeit im Gefängnis habe er begonnen, zu malen. Mit Fäkalien, Urin und Sperma. Das sei Kunst auf ganz neuem Niveau, findet die Galeristin, und spendet dem vermeintlichen Maler noch ein paar Schamhaare für seinen selbst gebastelten Pinsel.