"Biohackers" bei Netflix: Bühne frei für die böse Professorin

Denn wie man bald erfährt, nimmt die sinistre Professorin für ihre Forschungserfolge sogar Tote in Kauf – darunter auch Mias Bruder. Eine vorhersehbare Rache-Story also. Und die Umsetzung ist nicht wesentlich überzeugender.

„Wir machen Gott obsolet“, bringt die genmanipulierende Forscherin ihren Studenten bei. In ihren Lehrveranstaltungen kommt sie wie in einer Samstagabendshow die Treppe herunterstolziert und hat ihr Büro als waschechter Bösewicht natürlich in einem kühlen Hochglanzgebäude. Mias Mitbewohner machen in ihrer Freizeit am liebsten Pflanzen-Experimente oder nehmen kleine operative Eingriffe in der WG vor, und Annäherungsversuche startet man hier mit den Worten „Ich hab’ auch ein kleines eigenes Labor“.

Inhaltlich geht es zwar um Experimente, in der Machart orientiert sich „Biohackers“ (Regie und Drehbuch: Christian Ditter, „Türkisch für Anfänger“) aber strikt an Konventionen. Neben dem klassischen Virus-Thriller gibt es noch ein bisschen Teenie-Romanze nach Lehrbuch. Mehr nicht.