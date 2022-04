Bilderbuch-Frontmann: "Das ist der Grund, warum's Gabalier gibt"

Von Maurice Ernst erfuhr man dann, dass die Bilderbuch-Texte gar nicht so Dada sind, wie alle - vor allem Grissemann - tun.

Stermann konnte endlich Revanche üben: „Das ist null Dada!“

Was erfährt man noch vom 34-Jährigen? Dass Falco angeblich voll unsympathisch war. Dass Songtexte am Besten vorher gesungen werden, und dann erst aufgeschrieben. Dass auch ein Rockstar zur Vorsorgeuntersuchung geht. So nach dem Motto: „Hab ich auch, HPV, jeder hat a HPV ...“

Könnte auch einen netten Songtext abgeben. Nein, eher nicht, findet Ernst.

Da holte sich dann Ursula Strauss auch noch gute Redezeit ab. Warum das für Männer immer so ein großes Ding ist, zum Urologen zu gehen, fragt sie sich. Für Frauen sei der Check beim Frauenarzt ganz normal.

Kulturbegriff sprengen

Auch sehr wichtig sind Ernsts Antworten auf die Frage, warum man in ehrwürdigen Institutionen wie der Hamburger Elbphilharmonie und dem Salzburger Festspielhaus auftrete.

Einerseits kann man dort Sitzkonzerte spielen, und das war bis vor Kurzem coronabedingt einfach das, was man tun konnte.

Aber es gehe auch, darum, seine Generation in diese ehrwürdigen Häuser zu bringen. Ein bisschen Groll schwingt noch mit, dass dort schon früher in der Pandemie Aufführungen stattfinden konnten. Es gehe aber auch Grundsätzliches. „In Österreich müss’ma eh am Kulturbegriff arbeiten“, sagte der Bilderbuch-Frontmann.

Das Wort „Entstaubung“ greife da zu kurz. „Noch viel brutaler“, sagte er, „wir müssen diesen Begriff wirklich sprengen.“

Jetzt wurde es langsam wirklich interessant.

„Meine Kinder dürfen ned so wie Mozart und Beethoven aufwachsen wie i“, sagte Ernst.

Onkel Stermann: „Aber du hast ja keine Kinder …“

„Aber theoretisch.“

Jetzt hantierte Grissemann mit dem G-Wort: „Aber Andreas Gabalier würde sagen: Das sind doch Traditionen, die …“

Ernst: „Das ist doch der Grund, warum’s Gabalier gibt. Weil’s einfach keine gute Mitte gibt.“

Großer Applaus. Und Stermann sagte: „Da klatscht sogar die Nora … kennst du eigentlich Gabalier?“

Sie bejahte.

„Weil er gut ist oder weil er schlecht ist?“, fragte Stermann.

„Weil er beides ist“, sagte Nora.

Stermann: „Das ist aber ein sehr wahrer Satz. Jeder ist sowohl als auch.“

Das wäre auch ein großartiger Schlusssatz.

Aber eines muss noch gesagt werden: Gabalier ist vielleicht sowohl als auch. Aber er ist sicher nicht Bruce Springsteen.



