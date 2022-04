Filmkritik zu "Geschichten vom Franz": Schule der Männlichkeit

Der deutsche Regisseur Johannes Schmid verdichtete mehrere Erzählmotive des Kinderbuchklassikers zum netten, manchmal etwas holprig erzählten Jugendabenteuer.

So beschließt der Neunjährige, eine „Schule der Männlichkeit“ zu durchlaufen und nimmt sich dafür im Internet einen Influencer namens Hank Haberer zum Vorbild. In Abarbeitung dessen, was „echte Männer“ machen müssen und was nicht, reihen sich eine Abfolge freundlicher Episoden mit viel Wiener Lokalkolorit aneinander. Zu Songs von Marco Wanda versucht Franz, in die Dunkelheit des Kellers vorzudringen, besucht einen Bodybuilding-Club und gibt vor, Kaugummis zu klauen.

Der Reiz von Nöstlingers Büchern und ihrem lakonischen Erzähltonfall lag darin, sowohl die Kleinen als auch die Erwachsenen anzusprechen. Die Verfilmung bringt dieses Kunststück nicht zusammen; sie funktioniert als reines Kinderabenteuer.

INFO: D/Ö 2022. 78 Min. Von Johannes Schmid. Jossi Jantschitsch, Nora Reidinger.