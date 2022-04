Neues Album von Bilderbuch: Easy Listening in schweren Zeiten

Es ist natürlich eigentlich ein Witz, aber der immer noch cool raunzende Maurice Ernst und seine tollen Mannen geben sich dem Hygge Schock hin, der neuen Häuslichkeit, wie man sie von den Lifestyle-Seiten kennt: „Gelb ist das Feld“ ist schick auf biedermeierliche Indie-Art.

Denn da draußen, an all diesen Extrempositionen? Da waren wir doch schon, sorry, ist durch.

Stattdessen gibt es emotional ungefährliche, natürlich mit Lässigkeit unterfütterte Musik, die auch – man kennt das schon seit „Magic Life“ – mal ziellos vor sich hinnudeln darf. Musik, vor der sich auch der Rest der Familie nicht schreckt. Mit Schrummelgitarren, Orgelklängen und softem Beat. Schalala, wird an entscheidender Stelle gesungen. Und an anderer: „Diese welt ist in a change/schuscha schuscha schuscha“.