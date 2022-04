Andreas Gabalier unter schwerem Beschuss von Ex-Alkbottle Roman Gregory

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (51) bejubelte den „Coup“ via Aussendung mit der etwas hochgegriffenen Formulierung, Gabalier sei „der Bruce Springsteen“ Österreichs, was ihm auch gleich ein Lokalverbot in der legendären Wiener Kult-Disko U4 eingebracht hat. Gregory: „Dann ist der Doskozil der Joe Cocker der Politik …“

Als ein langgedienter Musikjournalist am Montagvormittag auf Facebook postete, es gäbe nach der zweijährigen Pandemie-Pause von Gabalier nun endlich einen "neuen Anfang", hatte Gregory genüsslich drunterkommentiert: „Super! Hat er einen AMS-Kurs gekriegt?“ Und als hämische Ergänzung, in Anspielung auf die verdächtig verrenkte Coverpose auf Gabaliers erstem Album (2011), präzisierte Gregory: „Die Ausbildung zum Volkslied-Führer inkl. Hakenkreuz-Ausdruckstanz.“

Dann ging er eine gute Stunde „Gassi“ mit seinem Hund. Weise Entscheidung, denn so „versäumte“ er den Shitstorm der „Gaballerie“. Gregory: „Zu gewissen Themen trete ich aber sowieso nicht mehr in einen Dialog. Mein Credo: Ich spiele lieber vor fünf Menschen, als vor tausenden A…löchern.“

Man darf vermuten: Ring frei zur nächsten Runde der beiden Kämpfernaturen aus diametralen ideologischen Ecken. Gabalier hat die Lockdowns zum extremen Muskelaufbau genützt, Gregory war als 18-jähriger Amateurboxer Wiener Meister im Mittelgewicht …