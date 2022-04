Nach Wirbel um Gabaliers Masken-Sager: "Weiß, dass ich für Zündstoff sorge"

Als österreichischen Bruce Springsteen bezeichnete der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil Volks Rock 'n' Roller Andreas Gabalier, der am 29. Juli 2022 auf der Seebühne Mörbisch auftreten wird.

Bei der Pressekonferenz am Montagvormittag spielte Gabalier auch auf seine polarisierende Rolle an. Erst am Wochenende sorgte er ja in der "Giovanni Zarrella Show" für Wirbel, da er die USA für die lockere Coronapolitik lobte (der KURIER berichtete).