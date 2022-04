Andreas Gabalier polarisiert in Schlagershow mit Masken-Sager

Eigentlich wollte man bei der "Giovanni Zarrella Show" im ZDF Schlagermusik und gute Laune verbreiten.

Als der österreichische Volks Rock 'n' Roller Andreas Gabalier an der Reihe war und seinen Song "Neuer Anfang" performt hatte, erzählte er von seiner Zeit im Tonstudio in Nashville und konnte sich einen Satz nicht verkneifen: "Es war auch so positiv zu sehen, wie die Amerikaner mit Corona umgehen. Wir haben die ganze Zeit keine Maske gesehen, es waren keine Impfnachweise erforderlich. Das war Lebensfreude pur!“

Das Publikum in der TV-Show jubelte daraufhin (aber mit Maske). Gabalier sprach dann auch in Anlehnung an sein neues Lied von einem "neuen Anfang" und "dass Kultur essenziell und wichtig ist für die Menschheit".

Giovanni Zarella hatte den Seitenhieb verstanden und versuchte, ein bisschen gegenzulenken. "Alles zu seiner Zeit. Ich finde, wir machen das schon ganz vernünftig hier", meinte er.

In den sozialen Netzwerken kam die Aussage so gar nicht gut an. "Mir fehlen die Worte zu dem Geschwurbel von Gabalier", waren noch die harmloseren Kommentare.