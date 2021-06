Giovanni Zarrella über neue CD, Fußball und Familie: "Liebe meine Frau mehr den je"

Mit charmantem Lächeln und funkelnden Augen versprühte Schlagerstar Giovanni Zarrella (43) seinen italienischen Charme im KURIER-Stadtstudio. Und er hat auch allen Grund zu strahlen, denn sein neues Album „Ciao!“ ist auf dem besten Weg dahin, so erfolgreich wie sein Vorgänger „Sei Bella Tu“ (500.000 verkaufte Exemplare; Doppelplatin) zu werden.

Der Titelsong ist übrigens die italienische Version vom Opus-Hit „Live is Life“, denn mit genau diesem Lied hat sich Zarrella in seiner aktiven Fußballer-Zeit (u. a. spielte er von 1992 bis 1994 in der Jugend von AS Roma) „vor den Spielen in der Kabine heißgemacht“, wie er lachend erzählt.