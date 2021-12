Belästigungscausa: Raphaela Scharf und Katia Wagner klagen Fellner

Doch keine Berufung in Unterlassungsklage

Mittlerweile rechtskräftig ist das Urteil in der Unterlassungsklage, die Fellner gegen Scharf angestrengt hat. Es ging zunächst um allgemeine Vorwürfe der sexuellen Belästigung, im Laufe des Verfahrens wurde die Klage auf einen mutmaßlichen Po-Grapscher bei einem Fotoshooting eingeschränkt. Das Arbeits- und Sozialgericht hat die Klage abgewiesen - beide Seiten seien "gleich glaubwürdig" hieß es in der Urteilsbegründung: "Es kann nicht festgestellt werden, dass der Kläger in dieser Situation der Beklagten absichtlich auf das Gesäß griff. Es kann aber auch nicht festgestellt werden, dass die Beklagte nicht von einer vorsätzlichen Berührung am Hinterteil überzeugt ist."