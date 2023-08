Die angebliche Lenin-Büste

Besser eignet sich das Thema "Lenin-Büste" für einen Faktencheck. Schnabls Frage wollte wissen, warum Babler "bis vor Kurze" in seinem Büro eine Lenin-Büste stehen habe. Nicht eben der Gelehrte und Ideologe Marx, sondern ein "blutiger Revolutionsführer". "Wie kommt das in Ihr Büro?", fragte die ORF-Interviewerin streng.

"Wie kommt so was in eine Diskussion?", fragte sich Babler. Es habe genug Kameraschwenks von Medien in seinem Büro gegeben. Dort stünden nur drei Dinge: ein Bild von seinem Vorgänger als Bürgermeister. Ein vom Papst geweihtes Kruzifix, das ihm der Bürgermeister der Insel Lampedusa geschenkt hat. Und eine Büste von Victor Adler, dem Gründungsvater der österreichischen Sozialdemokratie. Aber keine von Lenin. "Wenn Sie mich fragen, was in meinem Büro steht, werde ich das glaube ich ganz gut wissen", schloss Babler. "Tschuldigung, wirklich ein Schwachsinn."

Ganz falsch ist die Geschichte von der Lenin-Büste allerdings nicht. In einem Porträt des Standard von 2020 wurden zwei kleine Plastikbildnisse von Marx und Lenin im Bablerschen Bücherregal beschrieben. Allerdings stand das Regal in dessen Wohnzimmer und nicht im Büro. Im lauten "Stille Post"-Verfahren des politmedialem Betriebs wurde daraus schließlich eine Lenin-Büste in Bablers Büro.

Babler hätte das Missverständnis auch selbst aufklären können, anstatt dies dem Standard zu überlassen. In solchen Fragen, auf die er spätestens seit der "Marxisten"-Diskussion durchaus vorbereitet sein könnte, wirkt er mitunter etwas schwammig.

