Axel-Springer-Chef Döpfner bittet um Entschuldigung

Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner hat für durch einen Medienbericht an die Öffentlichkeit gelangte konzerninterne Nachrichten um Entschuldigung gebeten. In einem am Samstagabend auf der "Bild"-Webseite veröffentlichten Beitrag "in eigener Sache" schrieb der Chef des deutschen Medienhauses: "Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich mit meinen Worten viele gekränkt, verunsichert oder verletzt habe."