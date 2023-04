Springer-Chef Döpfner: "Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten"

Matthias Döpfner ist einer der mächtigsten Medienmanager der Welt: Als Chef des Axel-Springer-Konzerns (Bild, Welt) leitete er eine beispiellose Expansion in die USA ein und erwarb zahlreiche Plattformen wie Politico. Daheim kriselt es hingegen: Sein Vertrauter, der Bild-Chefredakteur Julian Reichelt stolperte über Vorwürfe des Machtmissbrauchs gegenüber Mitarbeiterinnen. Nun legt die Wochenzeitung Zeit Dokumente vor, die einen bemerkenswerten Einblick in die Gedankenwelt des Konzernchefs geben: Von Corona über Ostdeutschland über Moslems. Döpfner nahm in dem Artikel trotz Anfrage nicht Stellung, so die Zeit.