"Auch du kannst brennen": Böhmermann ist wieder da

Böhmermann wettert in seinem Trailer aber nicht nur gegen den Rapper, sondern kündigt auch mehrere Themen an, die er diesen Herbst in seiner Sendung besprechen will – die österreichische Politik fehlt da erwartungsgemäß nicht: „ Heinz-Christian Strache, was ist los, wo bist du? Ich will dich brennen sehen. Regenwald brennt, Amazonas brennt, wenn ein Baum brennen kann, kannst du auch brennen.“

Böhmermann war einer jener wenigen, die vor dessen Veröffentlichung vom Ibiza-Video wussten. Der deutsche Moderator hatte bereits bei der Verleihung der Akademie-ROMY im April entsprechende Hinweise gegeben.