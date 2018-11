Jan Böhmermann: "Durchhalten, liebe Österreicher!"

Wollen Sie im Fernsehen alt werden?

Das ist mein großer Traum. Ich bin auch schon in den letzten zehn Jahren sehr alt geworden im Fernsehen. Zu verwelken vor den eigenen Augen und denen der Zuschauer, das fand ich immer schon toll. Die Haare werden weniger, das Gesicht wird faltig und man spiegelt so die Unzulänglichkeiten der Zuschauer auf die Zuschauer zurück. Die denken: Ach guck mal, jetzt wird er alt! Aber in der Zeit, in der ich alt geworden bin, sind auch die Zuschauer alt geworden. Denken Sie da mal drüber nach!

Wird das noch im klassischen Fernsehen sein oder irgendwann bei Snapchat oder an einem ähnlichen Ort?

Zur Not bei FPÖ TV, zumindest in Österreich. Ist auch viel besser. Da ist man nicht mit so vielen lästigen anderen Meinungen beschäftigt und hat immer eine Schlagzeile, die die Regierung stützt. Viel praktischer als öffentlich-rechtliches Fernsehen in Österreich.