ATV: Nach "Forsthaus Rampensau" starten nun "Die Bambis"

Und vorab türmen sich die Fragen: Wie wohnt das nunmehrige Promi-Paar und wie viel Trubel herrscht im Hause Bruckner? Da steht einiges ins Haus, den ein bisschen Familienchaos muss sein.Da ist es egal, ob der gemeinsame Familienurlaub am Programm steht, ein Kindergeburtstag für Aufregung sorgt oder Bambi bei ihrem Job in der Lugner-City alle Hände voll zu tun hat. Und das ist das Stichwort: Nina Bruckner alias Bambi kennt man seit gut zwölf Jahren als eines der Tierchen aus Mörtel Lugners Zoo. Doch, dass Bambi seit gut 20 Jahren ihren Senad an ihrer Seite hat, wussten bis dato die wenigsten.