Luis und Lev gewinnen ATV-Show „Forsthaus Rampensau“

Tinderking Luis und sein Freund Lev haben sich am Donnerstagabend beim Finale der ATV-Show „Forsthaus Rampensau“ den Titel „Rampensau 2022“ und damit auch das Preisgeld von 20.000 Euro gesichert. Mit der österreichischen Promi-Reality-TV-Show glückte ATV der erfolgreichste Staffelstart seit „Bauer sucht Frau“, wie der Sender in einer Aussendung am Freitag mitteilte.

Im Schnitt verfolgten demnach 144.600 Seherinnen und Seher (in der Zielgruppe ab 12 Jahren) das Staffelfinale. Die ganze Staffel von „Forsthaus Rampensau“ erzielte laut Aussendung im Schnitt einen Marktanteil von 11,3 Prozent (bei den 12-49-Jährigen) und durchschnittlich 148.700 Zuseherinnen und Zuseher über 12 Jahren pro Folge. Zum höheren Ruhm haben die beiden Gewinner nun auch noch einen Song mit dem Titel "I love Trash TV" veröffentlicht. Wer mehr von dem siegreichen Duo sehen will, kann Luis und Lev ab 2023 in der ATV-Sendung „Tinderreisen“ verfolgen, kündigte der Sender an.