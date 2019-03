Armin Wolf im Interview: „Beschimpft zu werden, gehört dazu“

Sie sehen ja auch nicht nur Nachrichten, sondern auch Serien, zum Beispiel „Game Of Thrones“ – und Sie sahen gerne „Reich und schön“.

„Reich und schön“ war eine Jugendsünde, so mit 30. Quasi unmittelbar nach Karl May. Ich bin da auf eine eher seltsame Weise reingeraten. Ich habe damals wie immer in der Früh in den Teletext geschaut, was auf der Welt los ist, höre unter dem Teletext einen völlig absurden Text, schaue, was das ist – und kippe in diese absurd schlechte Serie hinein. Und habe dann tatsächlich ein Jahr lang fast jeden Vormittag „Reich und schön“ geschaut. Lebenszeit, die ich leider nicht wieder kriege …Aber ich schaue ganz gerne Serien. „Game Of Thrones“ ist nicht mein Favorit, aber es ist fantastisch gemacht. Meine absolute Lieblingsserie ist „ Mad Men“. Diese großen Serien sind ja mittlerweile wie große Romane. „ Mad Men“ ist wie ein Tolstoi-Roman, voller differenzierter, komplexer Figuren.

Sie halten oft Vorträge zur Zukunft unseres Berufsstandes. Bitte um kurze Antwort, wir sind schon weit über der Sendezeit: Stirbt der Journalismus aus?

Auf Papier gedruckte Tageszeitungen werden wohl irgendwann als Massenmedien aussterben. Das heißt aber nicht, dass der Beruf des Journalisten aussterben wird. Die große Frage wird aber sein: Vielleicht muss man Journalismus künftig auch verstärkt öffentlich finanzieren, wie die Staatsoper oder das Burgtheater, weil Journalismus für unsere Gesellschaft zumindest so wichtig ist wie Opern oder Theater.