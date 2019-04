Armin Wolf erklärt, wie es zum "Stürmer"-Vergleich kam

Wie es zum Stürmer-Vergleich kam

Wie wurde das "Stürmer"-Sujet vorbereitet? Wolf verweist darauf, dass die Zeichnung am Interviewtag kursierte. "Damit die Zeichnung im Fernsehen besser erkennbar wird, hat unsere Grafik in der Vorbereitung die schwarz-weißen Fratzen auf dem Sujet hervorgehoben. Und wir haben eine Titelseite der NS-Zeitschrift "Stürmer" herausgesucht, die durch ihre rassistischen Darstellungen (damals von Juden) bis heute berüchtigt ist."

Einzelfälle thematisieren

Mit dem Sendungsverantwortlichen abgesprochen war Wolf zufolge folgende Idee: "Ich würde Harald Vilimsky mit der 'Karikatur' konfrontieren und ihn fragen, was er davon hält. Würde er sich davon distanzieren – wovon ich nach der Braunau-Debatte eigentlich ausging -, frage ich nach, warum in der FPÖ immer wieder solche 'Einzelfälle' passieren. Damit wäre das Thema erledigt. Sollte Vilimsky jedoch das RFJ-Sujet verteidigen, würden wir die 'Stürmer'-Seite dazublenden und ich ihn fragen, was die beiden Darstellungen seiner Meinung nach unterscheidet." Dazu kam es dann bekanntermaßen auch: Vilimsky schäumte und verlangte on air "Folgen" für die Frage.