Experten über Stürmer-Vergleich in ZiB2: "Klarer geht's nicht"

Die Auseinandersetzung zwischen FPÖ und ORF geht in die nächste Runde. Anlass ist das ZiB 2-Interview mit dem blauen Spitzenkandidaten für die EU-Wahl, Harald Vilimsky. Moderator Armin Wolf stellte dort ein Plakat des RFJ Steiermark (Ring Freiheitlicher Jugend, die Jugendorganisation der FPÖ) einer antisemitischen Darstellung im Nazi-Hetzblatt „Der Stürmer“ gegenüber.

Das Sujet der blauen Jugend, das übrigens bereits im vergangenen Sommer veröffentlicht wurde, ist im Comic-Stil gehalten und stellt Migranten mit übergroßen Nasen und Ohren dar. Für Vilimsky war Wolfs Vergleich „jenseitig“, er kündigte in laufender Sendung „Folgen“ an. Am Mittwoch sprach sich der blaue Vorsitzende des ORF-Stiftungsrats, Norbert Steger, gegen Folgen für Wolf aus. Vilimsky, vom KURIER mit der Steger-Aussage konfrontiert, legt jedoch nach: „Ich bleibe dabei, dass es für Wolf Folgen geben muss, die der Generaldirektor definieren soll. Das sage ich als Interviewter und Gebührenzahler, der es als schier untragbar empfand, wie hier manipuliert wurde.“

Aber wer hat nun recht? Ist der Stürmer-Vergleich passend oder überzogen? Der KURIER befragte dazu Experten.