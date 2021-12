"And Just Like That ...": Carrie macht jetzt Instagram

Preisgekrönt. 1998 tauchten vier erfolgreiche New Yorkerinnen auf den TV-Schirmen auf, die in einer fürs Fernsehen bis dahin ungekannten Offenheit über ihr Sexleben sprachen, ihr Single-Dasein in vollen Zügen genossen und in schicken Designer-Stücken angesehene Partys besuchten. Kolumnistin Carrie (Sarah Jessica Parker), Anwältin Miranda (Cynthia Nixon), Galeristin Charlotte (Kristin Davis) und PR-Beraterin Samantha (Kim Cattrall) unterhielten sechs Staffeln lang und in zwei Kinofilmen (2008, 2010) die Fans. „Sex and the City“ gewann Emmys und Golden Globes und prägte dank Kostümdesignerin Patricia Field die Mode.

Doch nicht nur der Laptop, in den Carrie ihre Kolumnen tippt, wirkt heute veraltet: Zu weiß, zu hetero, zu privilegiert – „Sex and the City“ sieht sich mit ähnlichen Kritikpunkten konfrontiert wie etwa „Friends“. People of Color kommen in erster Linie als Servicepersonal vor, schwule Männer dürfen die Klischeerolle des besten Freundes erfüllen und der luxuriöse Lebensstil, der in der Serie gezeigt wird, ist für viele utopisch. Am Ende schien es doch nur darum zu gehen, ja unter die Haube zu kommen. Selbst Candice Bushnell, die mit ihren Kolumnen die Vorlage für „Sex and the City“ lieferte, attestierte der Serie, nicht sehr feministisch zu sein.

Showrunner Michael Patrick King ging auf die Kritik ein – u. a. mit einem diverseren Cast und Writer's Room.