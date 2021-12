Aglaia Szyszkowitz: „In die Therapie müssen sowieso alle“

Ginge es nach der Schauspielerin, sollten in ihrer Heimatstadt mehr Filme entstehen. „In der Steiermark wird ja immer wieder gedreht, aber ich glaube, den Filmemachern fehlt immer noch ein bisschen das Bewusstsein dafür, wie großartig Graz ist“, sagt Szyszkowitz. Die Stadt biete „wirklich alles, was ein Film braucht und es ist noch nicht – nennen wir es mal – verdorben. Ich habe gerade in Köln und München gedreht. Die Leute dort können oft keine Filmteams mit ihren Riesentrailern und Lkw mehr sehen, weil sie so genervt sind. In Köln gibt es ja gefühlt nur drei Straßen, die nicht zerbombt waren und da wird dann eben ständig gedreht.“ In Graz könne man es sich noch aussuchen.

Aktuell zieht es Szyszkowitz, die in der Nähe von München lebt, wieder vermehrt nach Österreich: Gerade bereitet sie sich auf zwei österreichische Kinofilme vor, zudem schreibt sie an einem Buch für einen heimischen Verlag. Noch wolle sie viel Zeit mit ihrem jüngeren von zwei Söhnen verbringen, der vor dem Schulabschluss steht. Ihre Zukunft sieht sie aber in der Heimat, in Wien hat sie mit ihren Schwestern eine Wohnung gemietet – „eine Art Schwestern-WG“: „Wir vier sind uns sehr nah. Wenn man die Geschwisterbeziehung pflegt, dann bleibt die ein ganzes Leben und das ist sehr wertvoll, schön und in unserem Fall: Sehr lustig!“

Und vielleicht verschlägt es die Schauspielerin ja auch beruflich wieder in die Murmetropole: „Ich finde ja, dass unsere Stadtkomödie dringend fortgesetzt gehört.“