"Im besten Fall löst man mit einem Film eine Debatte aus"

Gibt es für Sie so etwas wie Lieblingsproduktionen?

The first cut is the deepest, sagt man … das war zwar keine Film-Produktion, aber eine irre Stimmung bei Hannes Jagerhofer und den Beach-Volley-Ball-Events. Das waren meine Anfänge und das prägt, wenn man in so einem Stadion steht und man hat seinen Teil dazu beigetragen. Bei DoRo haben wir Herbert Grönemeyer in der Olympiahalle in München aufgezeichnet und ich bin mit Hannes Rossacher dorthin gefahren. Als wir in die noch leere Halle gekommen sind, hat Herbert gerade ganz alleine auf der Bühne „Halt mich“ gesungen, beim Soundcheck. Das war für mich zutiefst beeindruckend. Und dergleichen gibt es noch viele Projekte, ob nun als Angestellte oder später als selbständige Produzentin, in denen ich mit Herzblut drin gehangen bin. Das ist heute nicht anders.

Wann war Ihr Schritt in die Selbständigkeit?

Mit 30 habe ich den Schritt in die Selbständigkeit als Produzentin gewagt, lustigerweise damals mit der UFA im Rücken. Nico Hofmann, nunmehr mein Chef, hat mich damals unterstützt. Ich war dann zwölf Jahre selbständig – um nun wieder bei der UFA zu landen. Irgendwie denken Film-Leute in Familien-Strukturen (lacht). Da denk ich auch an die Zeit bei DoRo in Wien zurück.

In Ihrem Lebenlauf steht, dass sie sieben Jahre lang für den ZDF-Theaterkanal in Berlin gearbeitet haben?

Ich kannte Wolfgang Bergmann, den damaligen Leiter des Theaterkanals, schon aus DoRo-Zeiten. Es gab da das Magazin „Foyer“, das die Berliner Produktionsfirma Kobalt produziert hat. Ich war damals schon in Berlin und auf Jobsuche und er hat mich vermittelt. Das war eine großartige, spannende Zeit. Wir haben über die aktuellsten Theater-Inszenierungen in Deutschland und Österreich berichtet. So viel Hochkultur so geballt zu erleben, das war echt beeindruckend. Es war auch immer wieder lustig, als Fernsehteam ins Theater zu kommen. Die Herangehensweise an einander damals, das war von beiden Seiten fast Klischee, also nicht unbedingt vorurteilsfrei (lacht).

Selbst hat sie die Schauspielerei nie gereizt? Durch ihre Schwestern Aglaia und früher auch Roswitha wäre es ja naheliegend.

Nein. Ich wollte allerdings Model werden, weil ich mit 13 Claudia Schiffer beim Kastner&Öhler in Graz auf der Rolltreppe gesehen habe. In meiner Erinnerung hat dann aber mein Vater gemeint, dass es bei diesem Beruf vornehmlich um Äußerlichkeiten, und somit um Vergängliches geht. Dann hab ich mich das doch nicht getraut, so wie ich auch nicht mutig genug für das Schauspielen war, wie meine Schwestern. Hinter der Kamera fühle ich mich deutlich wohler.

Danke für das Gespräch.