"8 Zeugen" bei TVNow: Dem Gedächtnis ist nicht zu trauen

Acht Zeugen werden getrennt voneinander befragt. Während Braun versucht, Informationen aus ihnen herauszukitzeln, liefert sie immer wieder Fachwissen. Das ist zwar sehr interessant, Sätze wie "Erinnerungen sind keine Abbildung der Wirklichkeit" oder "Das habe ich 2017 in einem Experiment nachgewiesen" lassen die Gespräche aber auf Dauer äußerst unnatürlich wirken. Dabei wären die Dialoge gerade bei dem kammerspielartigen Setting, in dem sonst nicht viel Action vorgesehen ist, besonders wichtig. So wird die Serie wohl nicht lange in Erinnerung bleiben.