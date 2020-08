5 Podcast-Tipps für den September: Hacker, Corona und Humor

In diesem Podcast unterhalten sich die Journalistin und Autorin Alice Hasters und Sprecherin Maxi Häcke, Freundinnen seit Schultagen, über Rassismus, Feminismus, Pop-Kultur und mehr. In einer Episode erklären sie etwa das Konzept des „Magical Negro“, der romantisierten Darstellung von Schwarzen in Filmen. Zuletzt haben sie über das vermeintliche Gegensatzpaar schön – schlau gesprochen.