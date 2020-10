5 Film- und Serien-Tipps für Halloween zu Hause

1. Truth Seekers

Bei Amazon Prime Video startet heute (Freitag) etwa die achtteilige britische Serie „Truth Seekers“ mit dem Chaos-Duo Simon Pegg und Nick Frost (bekannt aus Komödien wie „Shaun of the Dead“). Frost spielt einen Außendiensttechniker, der bei seinen Hausbesuchen Material für seinen Mystery-YouTube-Channel sammelt. Pegg schlüpft in die Rolle seines Chefs. Viele gemeinsame Szenen haben die beiden jedoch nicht, und die Serie könnte etwas lustiger sein. Trotzdem ganz kurzweilig.