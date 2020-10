Horror-Serie "Hausen" auf Sky: Ein Plattenbau, der Seelen frisst

KURIER: Herr Hübner, Sie spielen den Hausmeister Jaschek Grundmann. Was ist das für ein Typ?

Charly Hübner: Er ist in erster Linie die Ansprechperson für Probleme jeglicher Art – von der kaputten Eingangstür bis zur tropfenden Heizung. Er ist Junge und Mädchen für alles, die Vertretung der Hausverwaltung. Ein guter Hausmeister sorgt für Ordnung, versucht, im Chaos eine Struktur zu schaffen. Meine Figur, der Grundmann, scheitert aber, weil er zu sehr mit sich selbst hadert. Wenn er versucht, den Stromkasten zu reparieren, dann schraubt er eigentlich in seinem eigenen Gehirn herum.

Die Bewohner des Hauses wirken traumatisiert. Was ist da passiert?

Diese Frage habe ich mir auch gestellt: In welchem Zustand ist man in der Lage, in so ein Haus zu gehen, und nichts mehr infrage zu stellen, sondern sich einfach mit der Situation abzufinden – bis zum Rest seines Lebens? Man hat dabei aber auch das Gefühl, dass dieser Plattenbau der letzte Ort ist, wo zumindest Leben stattfindet. Denn draußen scheint gar nichts mehr möglich zu sein. So als wäre die Geschichte im Post-Atom-, im Post-Pandemie-Zeitalter, in der Post-Apokalypse angesiedelt, wo die Menschen froh sind, dass man zumindest noch in so einem Bau eine Wohnung beziehen kann.

Die Atmosphäre ist düster, kalt und depressiv. Wie war das bei den Dreharbeiten?

Es war nass, kalt, dunkel. Wir haben oft früh morgens, als es noch finster war, mit den Dreharbeiten angefangen, und erst am Abend, als er bereits wieder finster war, damit aufgehört. Wir waren oft den ganzen Tag in dunklen Räumen – ohne Tageslicht.