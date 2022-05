Materialschlacht am Canal Grande im Fahrwasser der Venedig-Biennale

Der Milliardär Nicolas Berggruen gab erst kurz vor der diesjährigen Biennale-Eröffnung bekannt, den Palazzo Diedo, einen zuletzt als Verwaltungsgebäude genutzten Koloss im Cannaregio-Bezirk, bis 2024 zum Kunstzentrum umbauen zu wollen. Das Haus, das nun mit einer Installation des Künstlers Sterling Ruby markiert ist, wäre der zweite Standort für Berggruens Stiftung in Venedig.

Auch der indisch-britische Künstler Anish Kapoor beschloss, seine Kulturstiftung in Venedig zu verankern. Neben einer Ausstellung in der Galleria dell’ Accademia sind derzeit schon Einblicke in den Palazzo Manfrin möglich, dessen Renovierung ebenfalls bis 2024 abgeschlossen sein soll.

Der Chef vor Ort für Berggruen wie für Kapoor heißt übrigens: Mario Codognato. Er verspricht künftig viel Programm mit Ausstellungen, Führungen und Gesprächen für internationales Publikum – im Winter werden die Stiftungsgebäude vermutlich geschlossen bleiben. Und ja, ein Künstler wie Kapoor lebe auch vom Verkauf seiner Werke an reiche Klienten. „Aber so direkt läuft das nicht. Er investiert ja etwas in die Öffentlichkeit – in einer Weise gibt er also Geld zurück.“