Gedenkausstellung wider Willen: Nitschs 20. Malaktion in Venedig

Das Ensemble, das nun bis 20. 7. in zwei großen, sonst als Event-Location genutzten Ziegelhallen gezeigt wird, ist ein Hauptwerk Nitschs, das gleichermaßen sein „Orgien-Mysterien-Theater“ wie seine Rückkehr von der Aktion zur Malerei in den 1980er Jahren zur Schau stellt. Vom 27. Februar bis zum 22. März 1987 – die jüngere Malergeneration der „Neuen Wilden“ war gerade hoch angesagt – nahm Nitsch den Hauptraum der Secession in Beschlag. Mit Blut und roter Farbe entstanden Schüttbilder am Boden, ein monumentales Wandbild an der Stirnwand sowie ein „Fries“ von zwei Meter hohen, mit großen Gesten bemalten Stoffbahnen, denen die Nitsch-typischen Malhemden vorgelagert wurden.